Minder bezoekers dan vorig jaar, maar foorkramers tevreden over Halfvastenfoor: “De zon schijnt altijd tijdens de opbouw en de afbraak, zo is dat nu eenmaal”

Vrijspraak voor student (22) na klacht wegens verkrach­ting: “Verklaring van slachtof­fer strookte niet geheel met werkelijk­heid”

Een 22-jarige student is maandag vrijgesproken wegens de verkrachting van een studente. De jongeman was eind 2021 vanuit Limburg afgezakt, nadat hij al langer virtueel contact had met de studente. Volgens de vrouw werd zij die avond verkracht, maar dat sprak de student van bij het begin tegen. “Alles gebeurde met wederzijdse toestemming. Toen ze wilde dat ik stopte, stopte ik.” De rechter volgde hem in zijn verklaring en motiveerde uitgebreid de vrijspraak.