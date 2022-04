Minardschouwburg organiseert concert met Russische en Oekraïense muzikanten: “Samen musiceren we voor de vrede”

“De vreselijke beelden van de oorlog in Oekraïne laten niemand onberoerd”, begint Nathalie De Neve van de Minardschouwburg. “Bombardementen, vernielingen, doden, gewonden en miljoenen vluchtelingen. Het is de trieste realiteit waarmee we dagelijks geconfronteerd worden. Terwijl we hopen dat de internationale leiders verder blijven zoeken naar een diplomatieke oplossing, wil de artistieke wereld niet aan de zijlijn blijven staan. Daarom bundelen we vanuit de Minard de krachten met ‘The Pocket Orchestra’ waar zowel Russische als Oekraïense musici in zitten. Samen musiceren we tegen de oorlog, voor de vrede.”