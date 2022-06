Minard veilt oude barkrukken, gesigneerd door artiesten: “Haal eens een stukje erfgoed in huis”

Gent Gezellig drukke eerste zomerdag aan de Blaarmeer­sen

De eerste dag dat het écht warm is sinds de start van het Blaarmeersenseizoen in het Hemelvaartweekend, was vandaag. En dat zorgen meteen voor een gezellige drukte op de Blaarmeersen. Over de koppen lopen was het niet, maar er was wel behoorlijk veel volk.

15 juni