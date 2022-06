Minard moet terrasbanken verwijderen ‘omdat ze niet door één persoon verplaatsbaar zijn’. “We kozen die banken net voor de veiligheid”

Nathalie De Neve, directeur van de Minard aan de Walpoortstraat, is er het hart van in. “Deze mooie tafels - die we de #discutables hebben gedoopt - mogen hier niet staan omdat het terrasmeubilair in Gent verplaatsbaar moet zijn door één persoon, tenzij anders vergund (en op deze locatie kunnen ze niet worden vergund). En op John Massis zaliger na misschien, kan niemand die alleen verplaatsen, dat is waar”, post ze op Facebook. “Minard had nooit de intentie om tegendraads te zijn. Wij waren in de naïeve en enthousiaste veronderstelling dat het mocht en kon.”

Volledig scherm De zitbanken bij Minard deden wat ze moesten: volk lokken, dat ook een kijkje gaat nemen in het gebouw, buiten de uren van de voorstellingen © VDS

Wanorde

“Wij gingen ervan uit dat een bank of een tafel hetzelfde was", vervolgt ze. “We kozen die banken net voor de veiligheid, zodat ze op hun plaats blijven en iedereen altijd mooi door kan. Die garantie heb je met losse tafels en stoelen niet, die worden verschoven. Het oogt ook zoveel beter dan losse tafels. Geen wanorde, en het waren dan ook nog eens tafels van Gentse makelij. Tenslotte vonden we het net leuk om mensen bij wijze van spreken te verplichten om samen te gaan zitten aan deze grote ‘discutables’, zodat er gesprekken ontstaan. We hebben ook gezien dat dat werkt. Maar het mag dus niet. Heel jammer. Maar discussiëren kan ook op ‘klapstoeltje’, we zullen die dan in de plaats zetten. De hoofdreden om een terras te openen was om toegankelijker te zijn, ook buiten onze openingsuren, om mensen in contact te brengen met het gebouw en het verhaal van Minard. Dat blijft, uiteraard.”

“Het is heel jammer dat dit moet”, reageert bevoegd schepen Filip Watteeuw (Groen). “Minard heeft dit meubilair al gezet voor de vergunning er was, en heeft bovendien geen banken, maar tafels en stoelen aangevraagd. Het terrasreglement - het oude van 2016 en het nieuwe dat volgende week wordt goedgekeurd - zeggen dat terrasmeubilair verplaatsbaar moet zijn door 1 persoon. Dat is een vereiste afkomstig van de brandweer, voor als er zich calamiteiten voordoen. Als het brandt en er zijn mensen in gevaar, moeten ze door kunnen, onmiddellijk. Het gaat dus niet over mooi. In elk geval: de banken van de Minard voldoen niet aan het reglement, dus ze moeten weg, hoe jammer dat ook is.”

