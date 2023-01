Milo Rau verlaat het NTGent en wordt intendant van Wiener Festwochen. “Hij blijft betrokken als huisartiest”

In een officieel bericht wenst het NTGent Milo Rau proficiat met zijn aanstelling als intendant van één van de meest prestigieuze festivals voor podiumkunsten, maar toch moet het zuur smaken. Pas drie maanden geleden tekende Rau een contract voor nog eens 4 jaar bij NTGent, en dat contract werd hem uiteraard niet zomaar aangeboden. In 2018 kwam hij naar Gent en trof hij een NTGent in crisis aan. Milo Rau bracht een nieuwe stedelijke dynamiek en zette NTGent meer dan ooit internationaal op de kaart. ‘De wereld naar Gent brengen en Gent naar de wereld’ was het devies van Rau. “Dat de Wiener Festwochen voor onze artistiek leider koos, bevestigt alleen maar dat de weg die we samen met Milo insloegen, de juiste was. Als stadstheater gaan we daarom verder op hetzelfde pad", aldus Tom De Clercq, woordvoerder van het NTGent.

Quote Natuurlijk blijf ik trouw aan de artiesten die ik leerde kennen en de ideeën die ik ontwikkel­de in mijn jaren als artistiek leider bij NTGent Milo Rau

Rau blijft nog tot de zomer, maar verdwijnt ook daarna niet helemaal. “Hij blijft de komende seizoenen betrokken als huisartiest”, zegt De Clercq. “Tot de zomer zet hij nog zijn schouders onder de veelbelovende programmatie van volgend seizoen, waarin ook enkele eigen creaties zitten. Naast zijn rol als huisartiest bij NTGent zal hij vanuit Wenen ook onze succesvolle reeks Histoire(s) du Théâtre - met eerder Vlaamse en internationale makers als Miet Warlop, Angelica Liddell en Faustin Linyekula - verder coproduceren.”

Syriëstrijders

Milo Rau is nochtans niet onbesproken. Hij wordt wel eens de meest controversiële theatermaker van het land genoemd. Zo ging hij bijvoorbeeld op zoek naar Syriëstrijders met acteer-ambities, wat hem niet in dank werd afgenomen. Maar zelf vindt hij die reputatie onterecht, vertelde hij eerder al. “Die hele titel speelt me in het nadeel. Toeschouwers verwachten schokkend toneel, maar krijgen schoonheid voorgeschoteld. Soms zijn ze ontgoocheld dat die Milo Rau niet shockeert om te shockeren.”

Milo Rau zelf is blij met zijn nieuwe taak. “Het is voor mij een enorme eer om de Wiener Festwochen, een van ‘s werelds belangrijkste festivals voor performance, theater en muziek, te leiden”, zegt hij. “Zoals we van het NTGent een Stadstheater van de Toekomst hebben gemaakt, een open huis tussen traditie en experiment, zo moet het Festival van Wenen het Festival van de Toekomst worden. Natuurlijk blijf ik trouw aan de artiesten die ik leerde kennen en de ideeën die ik ontwikkelde in mijn jaren als artistiek leider bij NTGent.”

Procedure

“Het is niet verwonderlijk dat de prestigieuze Wiener Festwochen onze artistiek directeur Milo Rau aanstelt als intendant,” aldus Helena De Meerleer, voorzitter van de Raad van Bestuur van NTGent. “Met zijn internationale bekendheid, zijn werkkracht en enthousiasme, zijn artistieke realisaties en zijn loyauteit zette hij NTGent op de kaart. Wij willen hem daarvoor bedanken.” De Raad van Bestuur zal op advies van de Artistieke Adviesraad de procedure bepalen om een nieuwe artistieke leiding in NTGent aan te stellen. De uitvoering van het goedgekeurde beleidsplan 2023-2027 blijft voor NTGent het leidmotief.

