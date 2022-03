Milieuboot ontdekt de geheimen van kanaal Gent-Terneuzen (en jij kan mee)

Gent Ontvlamde vuurschaal van kraker zet Brug­sesteen­weg in Mariakerke op stelten

In een loods langs de Brugsesteenweg woedde er in de nacht van vrijdag op zaterdag kortstondig een brand. Een kraker had er een vuurtje gestookt, maar dat liep even uit de hand. Het was niet de eerste keer dat er een incident was met krakers in de loods. De buurt heeft er stilaan genoeg van.

