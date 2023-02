Milieu-activisten leggen verkeer op stadsring lam, twee personen opgepakt

De boodschap van Exctinction Rebellion klonk zaterdag luid en duidelijk. Een roep tegen fossiele brandstoffen én voor een leefbare aarde. “Om onze planeet leefbaar te houden, moet de transitie weg van fossiele brandstoffen onmiddellijk ingezet worden”, klinkt het. “Onze overheid heeft, ondanks herhaaldelijke terechtwijzingen van de Europese Unie én een verloren rechtszaak tegen haar eigen burgers, nog steeds geen concreet plan. Integendeel: volgens recente cijfers gaf België 13 miljard subsidies of belastingvoordelen aan fossiele brandstoffen in 2019.”

De demonstraten verzamelden rond 10 uur aan het Citadelpark. Iemand coverde ‘Laat ons een bloem’ van Louis Neefs, enkele actievoerders deelden flyers uit met instructies. Een uurtje later vertrok de groep onder trommelgeroffel door het park richting stadsring. Op het kruispunt van de Charles de Kerchovelaan met de Kunstlaan was een eerste ‘sit-in’. Met zo’n 100 personen goed voor een volledige blokkade van het kruispunt, in beide richtingen. Daar was meteen ook de grootste hinder van de actie: auto’s reden over de middenberm door het gras, de politie greep vrij snel zodat het verkeer net voor de blokkade kon keren op het kruispunt.

Milieu-activisten op kruispunt van de Charles de Kerchovelaan met de Kunstlaan in Gent.

Een opeenvolging van verschillende zitblokkades op de stadsring volgde. De demonstranten stapten de kleine ring af tot aan de Martelaarslaan, om daarna via het Sint-Pietersstation terug te keren richting Citadelpark. De zitprotesten duurden telkens een kwartiertje. De politie volgde alles nauwgezet op en gaf het verkeer ter plekke instructies. De verkeershinder bleef onder controle.

Enkele actievoerders deelden ondertussen flyers uit aan de voertuigen die wel hinder ondervonden. “Sorry dat we de weg blokkeren, maar dit is een noodgeval”, stond te lezen op een roos papiertje. “We zijn zeker dat mensen die getroffen zijn door de klimaatcrisis begrip hebben voor onze manier van actievoeren”, klinkt het. “Wanneer het brandalarm afgaat, is dat ook onaangenaam. Dat is namelijk het doel van een alarm: mensen wakker schudden.”

Over de actie zelf is de voorbije dagen dan ook al wat inkt gevloeid. De organisatie zweerde bij hoog en laag dat er op voorhand overleg was met de politie, maar laatstgenoemde ontkende dat met klem. Op papier riskeerde elke aanwezige een gas-boete van 350 euro dus, maar de stad liet zaterdag begaan. Bij de start van de demonstratie was er even spanning over de route. De actievoerders hielden de lippen stijf op elkaar, voor de ordediensten was het wat afwachten. “Maar het contact ter plaatse verliep al bij al goed", vertelt politiewoordvoerder Bart De Cocker. “We hebben dan afgesproken dat we de zitprotesten zouden toelaten tot 14.30 uur.” Een afspraak die alle demonstranten nakwamen, op twee personen na. Zij weigerden het kruispunt te verlaten en werden ingerekend.

Betogers versperren Martelaarslaan.

Milieu-activisten op kruispunt Charles de Kerchovelaan met de Kunstlaan in Gent.

Milieu-activisten op kruispunt Charles de Kerchovelaan met de Kunstlaan in Gent.

De mars startte vanuit het Citadelpark.

