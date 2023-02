MIJN STAD. S.M.A.K.-directeur Philippe Van Cauteren over zijn Gent: “Ik doe niet zo aan nostalgie, ik vind elk moment fantastisch”

Weer een cannabis­plan­ta­ge opgedoekt in het Gentse? Politie druk in de weer aan woning in Zwijnaarde

De politie zou langs de Heerweg-Noord in Zwijnaarde een cannabisplantage hebben opgedoekt. Dat lijkt althans zo op basis van ingestuurde foto’s, want het parket wil voorlopig niets kwijt over de zaak, behalve dat de politie ter plaatse was in het kader van een gerechtelijk onderzoek.