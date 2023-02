MIJN STAD. Rapper Fatih over zijn Gent: “Mijn moeder heeft zich kapot gewerkt om mij kansen te geven”

Gent Postbode van bpost rijdt brievenbus aan flarden, stopt even, en rijdt dan rustig verder: 15 dagen rijverbod

Een voormalige postbode van bpost is in de politierechtbank veroordeeld tot een rijverbod van 15 dagen. Tijdens zijn ronde schatte hij een manoeuvre verkeerd in, waarna hij tegen een brievenbus reed en deze volledig vernielde. En de postbode? Die reed als de bliksem weg.

3 februari