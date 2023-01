MIJN STAD. Professor arbeidseconomie Stijn Baert over zijn Gent: “Ik hou van mijn stad, maar de drukte en vuiligheid van de Gentse Feesten vermijd ik wel”

Gent Steeds meer buurten proteste­ren tegen ‘grote’ bouwprojec­ten. “We moéten verdichten als we wonen in Gent betaalbaar willen houden”

Het spanningsveld tussen ‘woonnood’ en ‘verdichting’ lijkt steeds hoger op te lopen in Gent. Woonwijken waar bouwprojecten worden getekend, steigeren en gaan in het verzet. De provincie schrapte recent een omgevingsvergunning die de stad had toegekend voor een bouwproject in Zwijnaarde. Reden: ‘het dorpsgevoel zou worden aangetast’. “Maar als we wonen betaalbaar willen houden én de open ruimte willen vrijwaren, dan moéten we verdichten”, zegt schepen van stedenbouw Filip Watteeuw (Groen).

6 januari