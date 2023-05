MIJN STAD. Op stap met oud-burgemeester Frank Beke: “Mijn favoriete wandelplek? Die is prachtig, maar onder Gentenaars weinig bekend”

Doordat Frank Beke (76) twaalf jaar burgemeester is geweest van Gent – van 1995 tot en met 2006 – is er al heel wat geweten over hem. Maar weet je ook waar hij opgroeide? Waar hij sinds 1999 woont en wat zijn lievelingsplekje is in zijn geliefkoosde stad? We vroegen het rechtstreeks en kregen enkele verrassende antwoorden.