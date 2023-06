MIJN STAD. Mathieu Brouillet (26) van Hip Hop Hooray: “Ik zit graag in het groen, en Gent heeft veel te bieden wat dat betreft”

Exhibitio­nist die toesloeg aan Gentse Watersport­baan en in Deinze, krijgt één jaar gevangenis­straf: “Ik heb nachtmer­ries door u”

In februari van dit jaar werden er bij de politiezones Gent en Deinze meldingen gemaakt van exhibitionisme. Een man van middelbare leeftijd was openlijk aan het masturberen voor de ogen van jonge vrouwen, begin februari aan de Watersportbaan in Gent, enkele weken later in Schave in Deinze. Hij werd opgespoord en voor de rechter gebracht. Hij heeft een gevangenisstraf gekregen van één jaar en moet zijn slachtoffers een schadevergoeding betalen.