MIJN STAD. Gentse ‘taxi-legende’ Fouad: “Ik heb de Brugse Poort uit mijn jeugd voor een stuk teruggevonden in De Pinte”

Gent BINNENKIJ­KEN in het meeste extravagan­te kersthuis van Gent: “In augustus zijn we begonnen met opbouwen”

Het is zover: na maanden voorbereiden, zetten Peter Lootens (40) en Mira Meirsschaut (41) de deuren van hun extravagante kersthuis weer open in Gent. Blikvangers zijn de vele kerstbomen – meer dan twintig in totaal, waaronder enkele felroze– en het bewegende winterdorp. “Door de energieprijzen hebben we minder lichtjes opgehangen. Het zijn er nog altijd veel, maar het is toch jammer als je je moet inhouden.”

14:20