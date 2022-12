MIJN STAD. Gents politiewoordvoerder Matto Langeraert: “Gentbrugge is groots in zijn klein zijn”

Gentbrugge“Ik verbaas me nog steeds over de reacties op die foto. Een oudere dame sprak me erover aan op de Korenmarkt. ‘U bent toch die meneer van de politie die in een rok naar het filmfestival ging?’” Aan het woord is Matto Langeraert (49), woordvoerder en zonder twijfel de meest ‘en vogue’ medewerker bij de Gentse Flikken. Een gesprek over zijn liefde voor Gentbrugge, honderd paar schoenen en hoe zware interventies littekens nalaten op politiemensen.