MIJN STAD. Bayram, de bekendste fruitverkoper van Gent: “In de Dampoortwijk kent iedereen nog iedereen, ik zou nergens anders willen wonen”

Gent Opnieuw drugvangst in Gentse haven: 33 kilogram cocaïne aangetrof­fen in schip uit Colombia

In de Gentse haven is opnieuw een hoeveelheid drugs aangetroffen. In een schip, afkomstig uit Colombia, werd donderdag 33 kilogram cocaïne ontdekt in het ruim, verstopt tussen kolencokes. De drugs hebben een straatwaarde van 1,65 miljoen euro.

25 november