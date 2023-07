MIJN GENTSE FEESTEN. Stijn Terrie, notoir Feestenganger: “Who cares about Tinder als er het Duvelterras is”

GENTSE FEESTEN PRAKTISCH. Hoe geraak ik er, hoe koop ik drank, wat mag wel en niet en wat als ik een probleem heb?

De Gentse Feesten 2023 ‘for dummies’, of om uw kennis van zaken even op te frissen na een jaar Gentse Feesten-detox. Alles wat u moet weten over de Feesten, vindt u hier. Van de meest praktische zaken tot de inside info voor ingewijden. Zo bent u er zéker klaar voor.