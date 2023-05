“Mijn dochtertje zou grote zus worden, maar toen kwam het kindje niet”: Emke (42) schrijft kinderboek over zwangerschapsverlies

MIJN STAD. Zanger Kurt Burgelman over zijn Gent: “Was ik 100 jaar eerder geboren als vrouw, ik was waarschijn­lijk begijn geworden”

Dat hij in Zevergem woont, en dat hij dus géén mening mag hebben over Gent. Dat is wat zanger, gitarist en entertainer Kurt Burgelman (51) tot vervelens toe te horen krijgt. Veel ‘Gentser’ dan hij vind je ze nochtans niet. Hij is hier geboren en getogen, kent alle hoeken van de Arteveldestad, kreeg het dialect met de paplepel mee, en schreef intussen honderden liedjes in 't Gents. Een gesprek over uilen, begijnen, gitaren en vrije meningsuiting.