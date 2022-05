Mickey mag niet meer bedelen in Gent. “Straatanimatie mag, geld vragen niet”

Het ziet er leuk uit, en echt storend is het ook niet. De reuzen-versie van Mickey en Minnie Mouse liepen vandaag en ook gisteren al door de stad. Ze vragen daarbij aan mensen op straat om samen op de foto te gaan, in ruil voor een vrije bijdrage. Dat is evenwel verboden in Gent. Straatanimatie mag, mits een vergunning, en bedelen mag ook, maar ‘actief bedelen’ is verboden. Je mag dus wel aan straatanimatie doen en een hoed zetten, maar je mag niet rondgaan met een bekertje om geld op te halen. Wat de voorbije weken weer standaard gebeurt aan de lichten op de Nieuwevaart, een clown die met een bekertje tussen de wachtende auto’s wandelt, mag ook niet. Vandaag greep de politie in. De Mickey- en Minnie Mousen werden op de vingers getikt, maar kwamen er met een waarschuwing van af.