Michel en Denise zijn 75 jaar getrouwd: “Ze hebben een heel schoon leven gehad samen”

Zij hoort nog perfect en heeft zelfs geen bril nodig, maar dementeert een beetje. Hij kan niet meer uit de voeten maar weet verder nog perfect wat hij doet. Samen spenderen ze hun oude dag in Leiehome in Drongen. “Tot 2,5 jaar geleden woonden mijn ouders nog gewoon thuis in de Brugse Poort", vertelt enige zoon Jacques (71). “Maar dat was een woning met trappen, dat ging echt niet meer. De laatste jaren zorgde mijn vader al voor mijn moeder, die echt veel begon te vergeten. Tot zijn 91 heeft hij met de auto gereden, elke middag naar ‘de Bond Moyson’ in de stad, waar ze gingen eten.”