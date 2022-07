Michaël (26) stapt als vijfde generatie mee in 150 jaar oud tuinbedrijf in Drongen: “Ik kijk er naar uit om mijn eigen stempel te drukken”

GentEen familiebedrijf dat al meer dan 150 jaar bestaat, dat is niet mis. Jules T’Hooft is ooit begonnen als tuinaanlegger en verkoper van tuingereedschap. Vandaag richt zijn achterkleinzoon Francis zich vooral op tuinmeubelen van hoge kwaliteit. Samen met zijn vrouw Annik en hun zoon Michaël, die er net bijkwam als vijfde generatie.

“Mijn ouders hebben mij altijd vrijgelaten om mijn eigen toekomst te bepalen”, begint Michaël. “Ze hebben me nooit gepusht om mee in de zaak te stappen. Meer zelfs: ze hebben me gevraagd om enkele jaren ergens anders te werken. Daarom heb ik nog twee jaar voor de bank gewerkt. Mijn plan was om dat langer te doen, maar door de pandemie geraakten mijn ouders bedolven onder het werk. Iedereen zat plots thuis en wilde het beste maken van hun tuin. Daarom heb ik de overstap sneller gemaakt dan gepland, aangezien het nog altijd booming is in de winkel.”

De ouders van Michaël, Francis en Annik, focussen al decennialang op tuinmeubelen, maar ze verkopen ook barbecues, parasols, brievenbussen, terrasverwarming, tuinkoffers, buitendouches, infraroodcabines en tuinverlichting. Hun bedrijf werd meer dan 150 jaar geleden gesticht door Francis zijn overgrootvader, Jules, in Landegem. “Mijn overovergrootvader was daar burgemeester, maar hij kweekte ook laurierbomen. In 1870 is hij begonnen met tuingereedschap aan de man te brengen en tuinen van notabelen aan te leggen. Dat maakt de wortels van T’Hooft als bedrijf ouder dan Coca-Cola”, grapt Michaël.

Zijn grootvader, Joseph, was diegene die terrasmeubelen begon te verkopen, nadat hij tuinaanleg links had laten liggen. Zijn vader Francis is daar volledig in doorgegroeid. “Ons bedrijf is altijd meegegaan met de tijdsgeest, met tuinen als rode draad. Toen mijn overovergrootvader begon, bestond tuinmeubilair nog uit witte, plastic stoelen en een zelfgemaakte tafel. De markt was toen nog niet was het vandaag is. Nu vormen mensen hun buitenruimte om tot een tweede leefruimte. Liefst van al met spullen die heel lang meegaan.”

Volledig scherm Francis, Annik en Michaël in T'Hooft in Drongen. © T'Hooft

Vijfde generatie

T’Hooft is al meer dan zestig jaar – in 1958 verhuisde het bedrijf van Landegem naar Drongen – een herkenningspunt naast de afrit van de autosnelweg. “Er zijn maar weinig zaken die zich enkel richten op buitenmeubilair van topkwaliteit zoals ons. Daarom komen er zoveel mensen van Antwerpen, maar ook van ver daarbuiten. We hebben klanten in Duitsland die steevast passeren als ze op vakantie gaan.”

Je merkt het: Michaël spreekt vol trots over het bedrijf dat zijn naam draagt. De komende jaren hoopt hij nog veel te leren van zijn ouders, erna is het volledig aan hem. “Het is hard werken, maar ik krijg wel de kans om verder te schrijven aan een prachtig verhaal, en dat eigen te maken. Als mijn vrienden ’s avonds op bezoek komen, loop ik graag eens rond met hen in de showroom. Dan toon ik vol trots wat we in de aanbieding hebben op dat moment. Ik spring hier al in sinds mijn zestiende, ik ken de winkel goed, maar ik kijk er naar uit om nog veel bij te leren en mijn eigen stempel te drukken.”

Volledig scherm T'Hooft in Drongen. © T'Hooft

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.