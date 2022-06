Mexicaanse zomerbar geopend aan Sint-Jacobs: “Cocktails, taco’s en Mexicaanse bruschetta”

Zevergem Chef Ruben (30) neemt De Pastorie in Zevergem over: “Een eigen restaurant is een kinder­droom die uitkomt”

In een tijd waarin niemand nog in de horeca lijkt te willen werken, waagt Ruben Lamiroy (30) net wél de stap, en met volle overtuiging. De jonge kok neemt De Pastorie in Zevergem over, een bloeiende zaak met een prachtige tuin, waarvan uitbaters Pascal Vandenheulen en Caroline Poppe naar het buitenland verhuizen. Hun laatste weekend draaiden ze samen met Ruben, ze vertrekken met een gerust hart. “De zaak en onze klanten zijn in goede handen.”

