Mexicaanse pop-up geopend in oude bibliotheek: “Van tortilla met tonijn tot taco’s met pulled pork”

Het is zeker niet de eerste keer dat Dennis, Jef en Anissa een pop-up beginnen. In 2017 deden ze dat al in de Dampoortstraat, in 2018 en 2019 in de Hoogpoort en in 2021 landden ze op de site van de oude bibliotheek. In de zomer van 2021 hielden ze een pop-upbar open in de tuin. In het najaar verhuisden ze naar binnen (nadat ze de oude bibliotheek volledig hadden opgeknapt): van oktober 2021 tot april 2022 kon je terecht in Mexcalli.

In de zomer van 2022 organiseerden ze opnieuw een zomerbar in de tuin, en sinds deze week zijn ze binnen weer van start gegaan met een nieuwe pop-up. “We vragen al even om het hele jaar door een restaurant te runnen in de oude bibliotheek, maar dat mag niet van het stad”, zegt het drietal. “Daarom werken we telkens met pop-ups. De ene keer binnen, de andere keer buiten.” Tot midden april kan je binnen terecht voor lekkere Mexicaanse gerechten en cocktails. Erna zal het drietal weer een zomerbar beginnen.

Volledig scherm Mexcalli. © Jill Dhondt

Wie nog nooit is langs geweest: zeker doen. Wie dat wel al heeft gedaan: kom zeker nog eens langs want de kaart is volledig vernieuwd tegenover de vorige keer. “Na de zomer zijn we zeven weken naar Mexico getrokken”, zegt Anissa. “Daar hebben we tonnen inspiratie opgedaan voor onze nieuwe menu. Het is verfijnder en het bevat meer visgerechten.” Denk aan carpaccio van coquille, tortilla met tonijn, taco’s met pulled pork, empanades en andere gerechten om te delen.

Mezcal, cocktails en mocktails maken ook nog steeds deel uit van het kleurrijke menu. “De helft van de cocktails zijn nieuw tegenover de vorige pop-up”, glundert Dennis. “Heb je geen honger, maar wel zin in cocktails? Dan ben je even welkom aan onze bar. Je bent niet verplicht van ook te eten.”

Mexcalli, Beverhoutplein 22, 9000 Gent. Open van dinsdag tot en met zaterdag, telkens vanaf 18 uur.

