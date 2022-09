Meulestedebrug gaat weekend dicht voor werken aan nieuwe brug

GENT Schepen Tine Heyse (Groen) zoekt nog een kot voor 10.000 studenten: “Toegegeven, het probleem was groter dan ik had verwacht”

Wie nu nog een kamer zoekt voor komend academiejaar in Gent, heeft een dik probleem. De studentenhuizen puilen uit, ook in cohousing is het vechten voor een plaatsje. Tine Heyse (Groen) is schepen voor Wonen en probeert voor ruim 10.000 studenten een nieuwe thuis op verplaatsing te vinden. “Als stad zijn we maar één van de partijen die hier iets aan kunnen doen.”

24 september