Meulestedebrug gaat nog maar eens een week dicht, maar einde van de ellende is nu echt in zicht

Geboorte­bos voor kindjes uit 2022 komt in Vinderhout­se Bossen. “Inschrij­ven voor plantdag en monument”

Alle kleine Gentenaars die in 2022 geboren werden, mogen op 15 oktober hun eigen geboorteboompje (laten) planten, een traditie die Gent in 2009 invoerde. Place to be is - net als vorig én volgend jaar - de Vinderhoutse Bossen. Er komt ook een geboortemonument.