Meteen tonnen hulpgoederen ingezameld voor rampgebied in Turkije: “Ongelooflijk hoe snel dit gaat, we zijn er zelf van geschrokken”

Gent / EvergemDe Turkse gemeenschap in Gent werd maandagochtend wakker met het vreselijke nieuws van de aardbeving op de Turks - Syrische grens, en is meteen in actie geschoten. ‘s Avonds stonden al twee vrachtwagens vol hulpgoederen vertrekkensklaar. “En we kunnen nog zoveel meer doen”, klinkt het. Wie helpt?

De gevolgen van de zware aardbeving op de Turks-Syrische grens zijn niet te overzien. Duizenden doden, een veelvoud aan gewonden, kapotte huizen en wegen. Het grijpt iedereen aan, en al zeker de Belgische Turken. Gent heeft een grote Turkse gemeenschap, en die schoot meteen in actie. “Wij werden wakker met het vreselijke nieuws”, zegt Selen Vardar. “Samen met Sumeyra Altınkaya en nog enkele vriendinnen besloten we actie te ondernemen. We hebben zelf gekeken wat we thuis kunnen missen, en hebben dan een oproep op sociale media gezet. Meteen zijn ook andere mensen daarop ingegaan. Vrienden sloten hun restaurant en werden een eerste opslagplaats. Later kregen we een loods in Evergem ter beschikking. De Turkse gemeenschap hier is een hechte gemeenschap, en slecht nieuws verspreidt zich sneller dan goed nieuws. En dus hadden we vanavond, alleen via Instagram, al een berg goederen ingezameld.”

Enorme hulpactie voor Turkije

“We hebben aan de natuurrampenstichting in Turkije gevraagd wat er het meest nodig is: slaapzakken, dekens, warme kledij, regenkledij, pampers, maandverband, toiletpapier en hygiëneproducten. Voeding inzamelen heeft geen zin, de vrachtwagens zullen minstens vijf dagen onderweg zijn. Ik heb zelf alle Actions rond Gent bezocht en daar alle slaapzakken en dekens gekocht.”

Aanschuiven

De initiatiefnemers zijn zelf onder de indruk van de beweging die op gang is gekomen. “Het is echt onvoorstelbaar", zegt Selen. “We hoopten voldoende materiaal in te zamelen om een vrachtwagen te vullen, we hebben er al twee vol, en nog gerief om er nog drie te vullen. We hebben dus ook nog vrachtwagens nodig. Of geld om er te huren. Geld zamelen we ook sowieso in, om te helpen met de heropbouw in het rampgebied.”

Enorme hulpactie voor Turkije

De hulpactie die op zo’n korte termijn op poten werd gezet, was ongezien. Tot na 21 uur stonden auto’s tot in het centrum van Evergem aan te schuiven om goederen af te zetten. Maandagavond al vertrok een eerste vrachtwagen, dinsdagvoormiddag vertrekt al een tweede. Zodra er nog vrachtwagens gevonden of gehuurd kunnen worden, kunnen ook die volgeladen vertrekken. “Zoveel helpende handen, zoveel jongeren die betrokken zijn, en dat allemaal enkel via Instagram. Dit is enkel nog maar van de Turkse gemeenschap afkomstig, maar velen van ons zijn - net zoals ikzelf - evenveel Belg als Turk. Als ook onze Belgische stadsgenoten gemobiliseerd worden en hulp bieden, wie weet wat we dan nog allemaal kunnen bereiken...”

Wie wil helpen, kan dinsdag nog hulpgoederen (geen voeding) brengen naar het depot in de Durmakker 6A in Evergem. Hoe het woensdag verder gaat, is nog niet duidelijk. Geld doneren kan op het rekeningnummer BE40 73 40 50 76 55 63, met de mededeling ‘hulp natuurramp’.

File in Evergem op maandagavond: allemaal in de rij om hulpgoederen te leveren

