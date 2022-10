Meteen een schot in de roos: vestiging van Urban Outfitters geopend in Gent

Gent “We moeten ons solidair opstellen”: S.M.A.K. neemt geen extra maatrege­len nadat elders waardevol­le schilderij­en besmeurd werden met soep en puree

Het S.M.A.K. – één van de meest populaire musea in Gent – neemt geen extra maatregelen om zijn kunstwerken te beschermen. Nochtans werd tien dagen geleden een schilderij van Van Gogh overgoten met soep in Londen. Zondag gooiden activisten dan weer puree tegen een werk van Monet in Duitsland. “We moeten onze musea op een andere manier beschermen”, zegt directeur Philippe Van Cauteren. “Door ons duidelijker uit te spreken over het klimaat.”

24 oktober