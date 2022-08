Metamorfose van de Watersportbaan op til: splinternieuwe wedstrijdtoren en maanden baggeren voor dieper water

1 op de 4 roeiers in Vlaanderen komt uit Gent. Logisch, met de Watersportbaan in de stad, zou je denken. Maar die baan is al 45 jaar niet uitgebaggerd en is daarom op sommige plaatsen slechts 60 centimeter diep. Een topsport als roeien onwaardig en dus wordt de baan vanaf oktober dit jaar uitgebaggerd. Het is de bedoeling dat het water overal drie meter diep wordt.

Bij aanleg van de baan in 1955 kostte het slechts 9 maanden om de hele site aan te leggen, ook nu wordt er op zo’n tijdsbestek gerekend. Er wordt in vier fases gewerkt, waardoor een deel van de baan steeds beschikbaar zal zijn voor de clubs die het terrein gebruiken om te trainen. Een deel van de parkeerplaatsen zal tijdens de werken dan ook niet bereikbaar zijn en ook de Zuiderlaan wordt tijdens de baggerwerken volledig afgesloten. De Blaarmeersen blijven wel bereikbaar.

Volledig scherm Jasper Stevens (Felt), schepen voor Sport Sofie Bracke (Open Vld) en Vlaams minister voor Sport Ben Weyts (N-VA) met een maquette van de nieuwe wedstrijdtoren. © svwg

Toren van de Watersportbaan

Maar een wedstrijdbaan is zinloos zonder infrastructuur om ook die topprestaties vast te leggen. De oude wedstrijdtoren is quasi-onbruikbaar. De prestaties worden nog manueel vastgelegd, er is geen sanitair en geen verwarming voorzien. Er komt dus een nieuw exemplaar. Gents architectenbureau Felt won de wedstrijd en creëerde een drie verdieping hoge, leunende toren over de Watersportbaan, meteen ook van alle comfort voorzien én met fotofinish.

De toren, deels uit beton gemaakt maar ook deels uit hout “omdat hij anders in het water kiepert”, dixit Jasper Stevens van Felt, is quasi energieneutraal, heeft 22 zonnepanelen en biedt naast een uniek design ook een pak meer plaats. Omdat uitbreiding op het grondoppervlak niet mogelijk is, is elk hoger gelegen verdiep wat groter. De basis is dus 35 m², maar hoger is 86,9 m² voorzien en op de derde verdieping is er 187,5 m² beschikbaar. De werken starten nadat de baan is uitgebaggerd, tegen maart 2023 dus. Na een jaar moet de Watersportbaan weer klaar zijn om internationale regatta’s te organiseren.

Volledig scherm Een maquette van hoe de nieuwe wedstrijdtoren wordt ingeplant in de omgeving. Die komt op de exacte plaats van de huidige toren. © svwg

De kweekvijver

Het project, na de Topsporthal en de nieuwe terreinen voor de hockeyclub, is opnieuw een paradepaardje voor de topsport in Gent. Het geld wordt voor de helft door Stad Gent en voor de helft door de Vlaamse overheid voorzien. Het prijskaartje wordt momenteel geraamd op 5 miljoen euro. Schepen voor Sport Sofie Bracke (Open Vld) is trots op het project. “Gent staat al meer dan 150 jaar bekend als roeistad, met drie roeiclubs en twee kajakclubs op een boogscheut van elkaar. De Watersportbaan is de ultieme kweekvijver voor talent: bijna driekwart van de Belgische roeititels komt voort uit een Gentse club. Als we dat niveau willen aanhouden, moet ook onze infrastructuur mee met de tijd. Daarom bouwen we een ultramoderne wedstrijdtoren en halen we 35.000m³ slib uit het water, de inhoud van 14 olympische zwembaden”, klinkt het.

Ook Vlaams minister voor Sport Ben Weyts (N-VA) kwam de onthulling bijwonen. Hij zet de komende jaren 140 miljoen euro in voor topssport in Vlaanderen. 10 miljoen daarvan is voorzien voor infrastructuurwerken zoals die aan de Watersportbaan. “Het wordt opnieuw een plaats waar onze topsporters zich in de meest optimale omstandigheden kunnen voorbereiden op grote internationale toernooien. Mooie resultaten op dat internationale toneel werken inspirerend en zetten de rest van Vlaanderen ook in beweging. Het is al ongeveer een halve eeuw geleden dat er nog eens stevig werd geïnvesteerd in de Watersportbaan. Hoog tijd dat we deze parel opnieuw laten stralen.

Volledig scherm Een toekomstbeeld van de nieuwe wedstrijdtoren; © rv

