Met z’n allen deze keer: Big Jump vraagt zondag aandacht voor waterkwaliteit aan Portus Ganda

Gent Oudste padelclub van het land viert feest: “In 10 jaar tijd hebben we nog nooit problemen gehad met de buren”

Feest in Gent dit weekend want Padelclub 4U2 – de oudste padelclub van het land – bestaat 10 jaar. Toen ze van start gingen, had nog quasi niemand van padel gehoord. Toch was de club een instant succes, en vandaag is de sport niet meer weg te denken. “We waren geschrokken van de uitspraak in Brugge, wij hebben nog nooit problemen gehad met de buren”, klinkt het.

4 juli