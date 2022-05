Met een volle maag in de klas: Gent geeft kleuters van Het Klimrek een volwaardige maaltijd: “Ze eten nu bijna allemaal op school”

Gezond, gestructureerd en liefst met rijst

Het eten wordt in overleg gemaakt met Ateljee, de sociale partner dat de maaltijden maakt én de afwas doet achteraf. Rijst en pasta staan op de favorietenlijst, puree gaat er niet altijd even goed in. “Vis is dan weer een topper”, weet de juf. “Maar ze leren ook tafelmanieren én ze ruimen later alles op”. De afwas, die wordt gedaan door een vrijwilliger. “Opvang voorzien en de logistieke puzzel was een uitdaging, maar het is het waard”. Dat de kindjes in hun eigen klas eten, heeft ook effect: het is uitzonderlijk rustig in het klasje.