Met deze visietekst trekt Voor Gent naar de kiezer: “Weg van de dogma’s, weg van het eigen grote gelijk, minder regelneverij”

Een kip met kuikens, een padden­stoel of een bij... buurvrou­wen Veerle (56) en Véronique (60) fleuren paaltjes in hun straat op

“Mensen nemen er foto’s of filmpjes van en kindjes knuffelen er zelfs mee.” De Sint-Simonsstraat in Gentbrugge is weer een opvallende attractie rijker. Buurvrouwen Veerle Vandecasteele en Véronique Janssens fleuren hun buurt op met ‘paaltjessokken’. En die veranderen telkens mee met de seizoenen. “Aan één zo'n sok’ breien we toch twee weken.”