Met deze tips bezorg je jouw mama een onvergetelijke, Gentse Moederdag: van een boottocht op het water tot karaoke

Escape room

Heeft jouw mama ooit al een escape room gedaan? Nee? Wel dan is Moederdag ongetwijfeld het geschikte moment om haar te laten kennismaken met een kamer vol mysteries. Heeft jouw mama wel al eens een escape room gedaan, laat haar dan kennismaken met een andere die ze al gedaan heeft. Eén ding is zeker: samen op zoek gaan naar aanwijzingen in een gesloten kamer, daar komen ongetwijfeld heel wat grappige, memorabele momenten uit. Bovendien heb je in Gent heel wat keuze. Surf eens naar de website van Exit Games, Cube Zero, Puzzle Escape Rooms, The Box, Locked Gent of de vele andere escape rooms in Gent.