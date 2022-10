Met deze knop moeten kotbazen tot vijftig procent energie besparen: “Ons systeem regelt elke radiator afzonderlijk”

Een kotstudent vertrekt naar de les en vergeet zijn raam te sluiten. Koude lucht waait de kamer binnen maar de verwarming draait op volle toeren. Ruben Borges (37) plukt een voorbeeld recht uit de praktijk. In grote gebouwen -als studentenhomes- gaat vandaag nog te veel warmte verloren. Nu de energiecrisis volop woedt, brengt hij samen met Gentenaars Andrei Neagu (32) en Jelle Nelis (41) een oplossing op de markt: esave.

“Wat we verkopen is een draaiknop voor op de verwarming”, zegt Borges. “De knop meet de temperatuur in de kamer. Van zodra die plots stevig daalt, schakelt radiator vanzelf uit.” Ander voordeel: het is overal even warm. “Vandaag hangt de thermostaat bijvoorbeeld op de onderste verdieping. De boiler slaat te snel af en op de bovenste verdieping wordt het niet warm genoeg. Ons systeem regelt elke radiator afzonderlijk.”

Esave kan -naar eigen zeggen- tot vijftig procent uitsparen op de energiefactuur. Per knop tel je zo’n 119 euro neer. Maar let wel: het systeem is niet gebouwd voor de klassieke woning. “Je moet minimaal over een twintigtal radiatoren beschikken", legt Borges uit, “want je hebt ook modem nodig om alles met elkaar te laten communiceren. Kortom: we mikken vooral op studentenhomes, vakantiehuizen of hotels.”

Op zich is het hele idee niet nieuw, erkent Borges. Er zijn al concurrenten op de markt. Maar het Gentse bedrijf -overigens een spin-off van onderzoeksinstituut IMEC- heeft één groot voordeel. “Alle andere knoppen draaien op batterijen. Die af en toe gaan wisselen, kost grote organisatie heel wat tijd en moeite. Esave werkt daarentegen op de warmte van de radiator. Dat maakt het veel handiger in gebruik.”

“Ook spelen we in op de Europese regelgeving. Binnen enkele jaren moet elk groot gebouw verplicht een CO2-rapport voorleggen. Met ons systeem kan je jouw uitstoot eenvoudig berekenen. Door de energiebesparing ligt die daarenboven pakken lager. Volgens onze berekeningen is jouw investering binnen maximaal vijf jaar terugbetaald”, besluit Borges.

Geïnteresseerd? Esave is vanaf begin november te koop. Meer info: www.esave.tech

