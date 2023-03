Met de vlieger op vakantie? De shuttlebus van flibco.com brengt je met plezier naar de luchthaven

Het mooie weer is in aantocht. Dat wil zeggen dat het bijna tijd is om op vakantie te gaan. Woon je in Brugge, Gent of omstreken en moet je in Zaventem of Charleroi het vliegtuig nemen? Dan kan je gebruikmaken van de shuttlebussen van flibco.com. Hier vijf redenen op een rijtje waarom dat een goed idee is.

• Expertise

Flibco.com is de Europese expert op het vlak van passagierstransport naar de luchthaven. Ook in Vlaanderen is de expert actief. Zo is er een lijn die Brugge en Gent met Charleroi Airport verbindt. Daarnaast opende vorig jaar een nieuwe shuttlelijn, die het mogelijk maakt om van Brugge via Gent naar Brussels Airport te gaan.

• Tot 13 bussen per dag

De vertrektijden van de shuttles van flibco.com zijn afgestemd op de vluchten. Zo rijden er zo’n 13 bussen per dag tussen Brugge, Gent, Brussels Airport en terug. Naar Charleroi rijden er dagelijks ongeveer 12 bussen.

De halte in Brugge vind je naast het treinstation (Rijselstraat-Spoorwegstraat). Die in Gent bevindt zich eveneens naast het treinstation (Sint Pietersstation 3, Voskenslaan perron 22/23). Als je naar de luchthaven van Charleroi moet, zet de bus je af voor terminalgebouw 1. Ga je naar Zaventem, dan word je afgezet op parking P16, vlak bij de ingang van de luchthaven.

• Comfortabel reizen

Een derde reden waarom je met flibco.com moet reizen, is dat je alle comfort hebt. Zo is er wifi aan boord, er zijn USB-poorten om je gsm op te laden, je krijgt voldoende beenruimte, er is extra ruimte voor XXL-bagage… In totaal mag je trouwens vier koffers, rugzakken of tassen meenemen. Eén stuk mag je meenemen als handbagage, de rest moet in het ruim.

• Flexibiliteit

Nog een pluspunt is de flexibiliteit van flibco.com. Zo kan je je vlucht tot 6 uur voor de shuttle vertrekt nog annuleren. En als je vliegtuig wat later is, kan je met je ticket probleemloos een bus later nemen.

• Betaalbare tickets

Tot slot is reizen met flibco.com heel betaalbaar. Zo betaal je 14,99 euro om van Brugge naar Brussels Airport te gaan. Een ritje van Gent naar Zaventem kost 9,99 euro. Vanaf 18,20 euro reis je met de shuttle van Brugge naar Charleroi. En voor een ticket van Gent naar Charleroi tel je 12,99 euro neer.

Meer info over flibco.com vind je hier. Wil je een plaatsje reserveren? Dat kan via www.flibco.com of via de flibco-app.