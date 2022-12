“Met de kersttram mogen rijden? Pure nostalgie.” Hoe een oud tramstel nog steeds harten beroert

Gent Net geen overrompe­ling op eerste weekend Winterfees­ten. “Van de crisis merken we niks, iedereen heeft er zin in”

Een geslaagd openingsweekend van de Gentse Winterfeesten? Voor de stadhouders en wie houdt van drukte zeker en vast wel. Geen parkeerplaats vrij in de stad, geen tafel vrij in de cafés, en ook in de winkels was het - ook op koopzondag - druk.

