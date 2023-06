Met 49 op een podium om filmmuziek te brengen. Deze Gentse Feestenproductie mag je niet missen

Krabbelt Gent terug over doven straatver­lich­ting? “Er zijn toenemende signalen, we moeten die ernstig nemen”

Gaat de straatverlichting ‘s nachts terug aan in Gent? Het ziet ernaar uit dat er minstens stevig zal worden bijgestuurd. Dat laat alvast burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) verstaan. “Geen enkele beslissing is in steen gebeiteld, als er ernstige signalen zijn, moeten we die ernstig nemen.”