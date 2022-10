Meesteroplichter Van Haut bijt ook voor het hof van beroep in het zand: “Het eerste vonnis wordt bevestigd en u krijgt er nog een indexatie van de gerechtskosten bovenop”

GentIn het Gentse hof van beroep is meesteroplichter Piet Van Haut in een zaak van informaticabedrog opnieuw veroordeeld tot twintig maanden gevangenisstraf. Ook de boete van 6.000 euro wordt bevestigd. Hij moet eveneens het ontvreemde bedrag van 58.603,42 euro aan zijn slachtoffer terugbetalen. Het hof bevestigt daarmee integraal het eerste vonnis van de correctionele rechtbank.

Voor de start van de zitting had Van Haut er naar eigen zeggen een goed oog in, maar de rechter drukte onmiddellijk elke hoop de kop in. “Het vonnis uit eerste aanleg wordt bevestigd, meneer Van Haut. Er volgt ook nog een indexatie van de gerechtskosten”, klonk het droog. Van Haut aanvaardde het vonnis met uitgestreken gezicht en las roerloos het hele vonnis door in de rechtbank.

Wat zijn de feiten?

Een 55-jarige vrouw uit Knokke stapte in 2017 naar de politie. Ze beweerde dat de beklaagde met haar kredietkaart maar liefst 56.000 euro had uitgegeven. Naar eigen zeggen wist ze zelfs van het bestaan van de bewuste kaart niet af en kreeg ze nooit de uittreksels onder ogen. Van Haut gaf het geld vooral uit aan dure etentjes en luxereisjes. Uiteindelijk werd Van Haut veroordeeld tot twintig maanden cel voor informaticabedrog. Tegen die beslissing ging hij in juni van dit jaar in beroep, maar zonder succes. “Het vonnis uit eerste aanleg wordt bevestigd.”

Volledig scherm Piet Van Haut in het Gentse hof van beroep. © PJDG

De meesteroplichter heeft altijd verklaard dat hij een relatie met het slachtoffer had. Dat de uittreksels in een postbus terechtkwamen, waarvan de vrouw geen weet had, ontkent hij. “De post moest op een postbus aankomen, omdat haar partner er geen weet zou van hebben.” Volgens het slachtoffer had zij de man in 2017 daarvoor al vijf jaar niet meer gezien. Het vermoeden van haar advocaat is dat Van Haut sinds 2010 de kaart gebruikte en zelf aanzuiverde, maar sinds 2015 niet meer. “Ze had sinds 2011 geen geld meer, waarom zou ze hem dan toelaten haar geld te gebruiken?” Van Haut op zijn beurt houdt vol dat de vrouw wist van de kredietkaart en dat ze samen met hem is gaan tekenen in het bankkantoor. Een verhaal waar ook het hof van beroep, net als de rechtbank van eerste aanleg, duidelijk geen oren naar had.

Na de zitting wilde Van Haute nog kwijt dat hij zich over het vonnis zal beraden met een advocaat. “Desnoods trekken we naar cassatie want ik ben onschuldig”, besloot hij.

Wie is Piet Van Haut? Piet Van Haut werd al meermaals veroordeeld en later geïnterneerd voor een duizelingwekkende reeks oplichtingen, waarbij hij tientallen slachtoffers maakte. Zijn vaakst toegepaste truc: zich uitgeven voor een belangrijk persoon, zoals een topmagistraat. Op die manier liet Van Haut zich ooit rondvliegen in een helikopter van de rijkswacht. Op een andere keer gaf hij zich in een bank uit als de zoon van een minister, hij zou daar zijn buiten gestapt met een enveloppe vol geld.

