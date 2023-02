Meest ijverige zwerfvuilophaler van Gent raakt niet van zijn volle vuilniszakken af: “Moet ik nu zelf gaan sluikstorten?”

Zomer en winter, in weer en wind, Bart Debouvere (60) uit Sint-Denijs-Westrem verzamelt altijd zwerfvuil, en dat al sinds 2015. Hij heeft een overeenkomst met afvalintercommunale Ivago. “Als ‘Proper Pierke’, zoals dat dan heet, stelt Ivago materiaal en zakken ter beschikking”, legt Bart uit. “Ik kreeg een gele container waar 4 zakken met zwerfvuil in kunnen. Intussen heb ik al 3 van die containers. Altijd liep alles vlot. Elke donderdag kwam Ivago het zwerfvuil dat ik her en der verzameld had in Gent, ophalen. Stonden er eens een paar zakken extra, dan was dat nooit een probleem. Soms lagen er grote stukken tussen, zoals eens een autobumper, en ook die werd meegenomen.”