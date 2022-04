Meest excentrieke brillenwinkel van Gent sluit de deuren: “Ik wilde mensen een reden geven om naar Gent te komen”

GentGentenaar Tom Danneels (64) sluit eind juni de deuren van Villa Bellevue, een bijzondere brillenwinkel in de Bennesteeg in centrum Gent. Danneels was slechts acht dagen per maand open en verkocht enkel excentrieke monturen. “Als ik sluit, zal het aanbod in Gent enkel maar verschralen”, treurt hij.

Danneels heeft altijd in de brillen gezeten. Al decennialang verdeelt hij gegeerde monturen aan allerlei winkels in de Benelux en Engeland. Zes jaar geleden ging hij een oude droom achterna: een eigen brillenwinkel in Gent. Of eerder: een kunstgalerij waar monturen tentoon staan. Vandaar het manifest aan het raam. “Een galerij met brillen die te speciaal waren voor andere winkels, daar streefde ik naar. Ik wilde mensen een reden geven om naar Gent te komen.”

De passie spat er vandaag nog steeds af bij Tom, en toch sluit de Gentenaar eind juni de deuren. “Met spijt in het hart”, zegt hij overtuigd. “Ik ga nog steeds op de baan als verdeler, waardoor ik de winkel slechts acht dagen per maand kan openhouden, en dat rendeert niet genoeg. Ik heb lang gezocht naar een andere opticien als partner, maar mijn aanbod is zodanig radicaal dat het lastig is om medestanders te vinden.” Conclusie: de brillenwinkel gaat toe. De webshop blijft gelukkig bestaan.

Afscheid

“Het is vooral jammer voor Gent”, gaat Tom verder. “Mijn brillenwinkel is een meerwaarde voor de stad. Als ik sluit, zal het aanbod enkel maar verschralen. Enkel maar verzwakken. Gent staat gekend om haar tegendraads karakter, om buiten de lijntjes kleuren, maar tegenwoordig is het beter om een hippe koffiebar te beginnen dan een unieke winkel.”

Tom wil in schoonheid eindigen. Daarom geeft hij de komende weken nog mooie kortingen: 20 procent bij aankoop van één bril, 30 procent vanaf twee brillen. Ook zal hij naast zaterdag en maandag op koopzondagen en de braderie klanten ontvangen vanaf nu. “Van vrijdag 20 mei zal hier ook een expo starten met schilderijen van Seppe De Meyere. Het is altijd mijn bedoeling geweest om meer te doen dan enkel brillen. Expo’s, concerten. Een kruisbestuiving tussen aparte brillen en andere kunststromingen.”

Ga dus zeker nog eens langs bij Villa Bellevue. Om te zoeken naar een bijzondere bril die jou past, of om een praatje te slaan met Tom. Want over enkele weken verdwijnt een van dé verborgen parels van Gent.

