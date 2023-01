Meer huwelijken in 2022 in Gent tegenover afgelopen jaren: “Buitenhuwelijken zijn heel populair”

GentDe cijfers zijn binnen: in 2022 vonden er in totaal 1.151 burgerlijke huwelijken plaats in Gent. Dat is een hoop meer dan in 2021 en 2020. Het stadhuis blijft de populairste trouwlocatie, maar ook de buitenhuwelijken – een nawerking van de pandemie – zijn gegeerd.

De pandemie? Die lijkt verleden tijd. Toch als we naar het aantal huwelijken kijken in Gent het afgelopen jaar. In 2022 werden niet minder dan 1.151 huwelijken afgesloten door een ambtenaar van de burgerlijke stand in Gent. Dat is een hoop meer dan in 2021 – toen er 1.066 keer gehuwd werd – en nog meer dan in 2020 – toen werden er 936 huwelijken afgesloten. Daarmee zit Gent weer op het niveau van voor de pandemie – in 2019 vonden er 1.181 huwelijken plaats.

De populairste trouwlocatie blijft het stadhuis. In 2022 vonden daar een 900-tal huwelijken plaats. Het aantal buitenhuwelijken – in het leven geroepen door de pandemie – is verminderd tegenover 2021. Toen vonden er 232 huwelijken plaats in de tuin van het hotel d’Hane Steenhuyse in de Veldstraat. In 2022 gaven 123 koppels elkaar het jawoord in de tuin van de Sint-Pietersabdij. “In 2021 was het een tijd onmogelijk om binnen te trouwen, daarom werden er toen meer buitenhuwelijken afgesloten”, geeft schepen van Burgerzaken Isabelle Heyndrickx aan.

Maar de buitenhuwelijken blijven populair, ook nu binnen trouwen weer volop mag. Daarom besloot het stadsbestuur om ze te behouden: ook dit jaar is het mogelijk om in de tuin van de Sint-Pietersabdij te trouwen. In de populaire mei- en junimaand zijn er wel al veel slots bezet dus snel reserveren is de boodschap. Trouwen in het Gravensteen of een lokaal dienstencentrum is ook weer mogelijk.

“We zijn heel blij dat we in aantal weer het niveau halen van voor de coronapandemie”, besluit Heyndrickx. “Met het stadhuis, het Gravensteen, de dienstencentra en de buitenhuwelijken zijn er ook meer dan voldoende opties om iedereen de gedroomde trouwlocatie te kunnen aanbieden. Het is ook duidelijk dat de Gentenaar deze opties heeft leren kennen en hier graag gebruik van maakt. Met opnieuw een uitstekend trouwjaar in het achterhoofd zijn we vorige week woensdag dan ook met heel veel goesting aan 2023 begonnen.”

