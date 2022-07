Meer duidelijkheid rond lichaam van man dat in Houtdok werd aangetroffen: “Zou niet om gewelddadig overlijden gaan”

Gent Gestolen stoel wijkbudget duikt plots op... in het midden van de Vlasmarkt

Wie deze morgen nog of al op de Vlasmarkt stond, zag daar plots - in het midden van het feestgedruis - een opvallend voorwerp staan: een stoel van het Wijkbudget. De Stad was daar al even naar op zoek.

18 juli