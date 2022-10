Meer dan twee jaar verder, maar nog steeds conflict: betaalt verzekeraar drie miljoen euro voor tickets Van Eyck-expo terug?

Gentbrugge Van 90 naar 70 kilometer per uur: snelheids­ver­la­ging voor vrachtwa­gens op E17-viaduct Gentbrugge komt er

De nieuwe snelheidsbeperking op het E17-viaduct in Gentbrugge is een feit. Vrachtwagens mogen er vanaf 20 december nog slechts 70 kilometer per uur rijden. Vandaag ligt de snelheidslimiet er voor iedereen op 90 kilometer per uur. Voor auto’s verandert er niks.

12:34