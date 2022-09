Meer dan 20.000 euro verschil per maand: Stad Gent betaalt pak minder voor gratis bussen op koopzondagen

Gent 1.000 Ierse Shamrock Ro­vers-fans zakken donderdag af naar Gent voor Europese voetbalwed­strijd

KAA Gent neemt het komende donderdag in haar eerste thuismatch in de Conference League op tegen het Ierse Shamrock Rovers. Zo’n 1.000 enthousiaste Ierse voetbalsupporters willen geen minuut missen van het Europese treffen in de Ghelamco Arena en zullen zich ongetwijfeld laten opmerken in het Gentse straatbeeld.

13 september