Meer dan 2.000 bomen geplant in Gentse straten op tien jaar tijd

Tussen 2011 en 2021 zijn er in Gent 2.060 nieuwe straatbomen aangeplant. Dat blijkt na een vraag van Stijn De Roo (CD&V) aan schepen van Openbaar Groen Astrid De Bruycker (Vooruit). “De Groendienst plantte de voorbije jaren ongeveer 187 nieuwe straatbomen per jaar aan", weet De Bruycker.

Let wel: bomen die in recente verkavelingen werden geplant, zijn niet in die cijfers opgenomen. Het bedrijf dat het terrein verkaveld moet die aanplanting voor zijn rekening nemen. Pas drie jaar na oplevering worden de bomen overgedragen aan de Groendienst.