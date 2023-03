Méér dan 1.000 handtekeningen tegen schrappen van 100 parkeerplaatsen in Wondelgem: “Dit is een volkswijk”

Gentse ‘su­per-jeugdkam­pen’ zamelen geld in om jongeren toekomst­proof te maken: “Zet gelijkge­zin­den samen en je krijgt vuurwerk!”

De Junior Argonauts, dat zijn jongeren met een Plan. Mét hoofdletter, want zij hebben een idee, een passie of een curieuze geest, die ze op kampen en workshops verder uitwerken. De organisatie zamelt nu geld in om community-dagen op te richten en ervoor te zorgen dat ook jongeren met minder middelen een Argonaut kunnen worden.