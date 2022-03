Meer covid-besmettingen en griep, maar aantal patiënten in UZ Gent blijft vrij stabiel

GENT Ultieme Harry Pot­ter-marathon in Studio Skoop: race naar de volgende film in tien dagen

De Gentse Harry Potter-fanaten schrappen al hun plannen vanaf 26 maart, want dan worden alle films over de leerling-tovenaar én de prequels getoond in Studio Skoop. De laatste dag gaat de nieuwste telg in de reeks in première: ‘Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore’.

14 maart