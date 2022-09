Meer betalen voor een spaghetti en een broodje: ook UGent verhoogt de prijzen in de maaltijdresto’s

Gent VIDEO. Dat zie je ook niet elke dag: zeehond zwemt rustig aan de Graslei

Vroeger moest je naar de zee of de Zoo om zeehonden te zien, nu kan het gewoon in eigen stad. Er wordt al enkele dagen een zeehond gesignaleerd in de rivieren rond Gent, maar nu blijkt het beestje effectief het stadscentrum te hebben bereikt.

30 september