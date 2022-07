Mee opstaan met de helden van Ivago: “We hebben getwijfeld om de wandeling te laten doorgaan dit jaar”

GentElk jaar organiseert Ivago een ochtendwandeling tijdens de Gentse feesten, en die trekt nog altijd veel volk. Ondanks dat de pleinen niet meer vol afval liggen zoals vroeger het geval was. Toch blijven de medewerkers van Ivago helden, dat was duidelijk aan het applaus dat ze voor de start van de wandeling kregen.

Woensdagochtend 7 uur. Op de Vlasmarkt is het nog een uur feest, dan gaat de muziek voor een paar uur uit, maar in de rest van de binnenstad is het opvallend stil. Met uitzondering van het stadhuis waar zo’n honderd Gentenaars wachten op de start van de jaarlijks terugkerende ochtendwandeling van Ivago. “We hebben even getwijfeld of we de ochtendwandeling opnieuw zouden organiseren dit jaar”, zegt Sandra Deneef, woordvoerder van Ivago en één van de gidsen dit jaar. “Vroeger, toen de pleinen nog vol bekers lagen, was dat veel spectaculairder om te zien. Nu ligt de binnenstad er veel properder bij.”

Toch blijft de interesse groot voor de ochtendwandelingen, vandaar dat ze toch georganiseerd werd. Met succes ook: de rondleiding was meteen volzet. Sommige deelnemers waren nieuw, andere kwamen terug voor meer. “Het is de vijfde of zesde keer dat wij de ochtendwandeling volgen”, glunderden zeventigers Andrea Bocquaert en Daniel Van Dixhoorn. “De eerste keer kwamen we met ons botinnen aan, nu kan het met sandalen.” Of hoe het systeem van de herbruikbare bekers en - sinds dit jaar ook - servies werkt.

Volledig scherm Zo zag een ochtend op de Gentse Feesten er vroeger uit: een tapijt vol bekers. © Eric de Mildt

Volledig scherm Ivago ochtendwandeling. © Jill Dhondt

Ochtendstond

Voor de grote groep werd ingedeeld in kleinere groepjes en de ochtendwandeling van start ging, trok er nog een colonne vuilwagens langs het stadhuis. Klaar om de volledige feestenzone op te kuisen en klaar te maken voor een nieuwe dag. In het passeren kregen ze een luid applaus van de wandelaars, maar ook van enkele feesters die net van de Vlasmarkt naar huis gingen. “Helden zijn het”, zei Dominique Matthys die samen met haar zoon Sem meedeed aan de wandeling. “Sem is van kinds af aan zot van de mannen van Ivago. Als baby zwaaide hij elke dag naar hen als ze voorbijkwamen. Nu brengt hij hen nog altijd cola op warme dagen of speculoos voor Sinterklaas.”

