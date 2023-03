Mediterraans restaurant geopend tegenover opera: “Terras vooraan staat heel het jaar uit”

“Hij gaf dat 13-jarige meisje cocaïne in ruil voor seks”: druggebrui­ker (29) bood vermiste tiener dagenlang onderdak, maar verkracht­te haar

Een 29-jarige man heeft donderdag een zware celstraf gekregen voor de verkrachting van een 13-jarig meisje, dat begin dit schooljaar zes dagen vermist was. Hij liet de tiener – die wist dat hij coke voor haar kon regelen – in zijn huis in Gent wonen. “U heeft haar gedrogeerd en misbruikt”, stelde de rechter. De twintiger zelf zag het anders. “Ik wilde het niet, ze vroeg me zelf om seks.”