Medewerkers van supermarkt Match stelen voor 47.000 euro aan drank uit magazijn

Gent Virtual Reality-festival van start in centrum Gent: waan je op een vreemde planeet of in het New York van de jaren zeventig

Wil je de komende dagen in een volledig nieuwe wereld duiken? Ga dan zeker eens langs op het Virtual Reality-festival van exporuimte Tank Station, in de Gouvernementstraat. Beleef New York in de jaren zeventig of een crash op een vreemde planeet met enkel een robot aan je zijde. In totaal kan je acht andere werelden ontdekken.

20 april