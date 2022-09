Mattia (24) en Gabriel (23) lanceren app om ongewenst gedrag te melden aan de cafébaas: "Voel je je niet goed? Laat het direct weten”

Steeds vaker doen concertorganisatoren, fuifzalen en café’s hun best om duidelijk te maken dat je ongewenst gedrag en problemen direct moet melden. Niet evident als je net even buiten het zicht zit natuurlijk. “Omdat we tegelijk ook merkten dat steeds minder jongeren op Facebook of Instagram zitten, hebben we die twee componenten samen genomen en er Naise uitgehaald”, zegt Mattia. NAISE staat dan ook voor ‘Nice Activities In a Safe Environment”.

Signaleren en chatten

Wie iets organiseert, zet dat feestje op Naise en bezoekers die intekenen, staan zo meteen ook in contact met de organisatie. Dat kan een hulpverlener, security of de barman zelf zijn. “Zodra je het signaal geeft dat je een probleem hebt, opent er een chatvenster en kan je, GDPR-veilig natuurlijk, gevonden worden via gps”, legt Mattia uit. “Door de chat kan je specifiëren wat er aan de hand is en kan de organisatie ook inschatten wat ze moet doen”.

Op die manier kunnen kleine en grote problemen snel opgelost worden, misschien al voor ze escaleren. Maar Naise is niet alleen een meldknop, het is ook een sociaal medium waar je wat gratis pinten kan verzamelen. “Om het aantrekkelijk te maken voor de organisatie, kan je via Naise ook aan je vrienden laten weten dat je naar een bepaald feestje gaat. Op die manier verdien je ‘coins’, en die kan je dan weer gebruiken bij organisatoren die daarvoor intekenen.”

Hoe werkt het?

Bijvoorbeeld: als je naar een feestje in de Overpoort gaat en je tekent in via Naise en je deelt dat bericht, krijg je enkele coins. De organisatie van dat feestje zou voor dat delen korting kunnen geven. “Op die manier willen we ons veiligheidsmechanisme ook sneller bij zoveel mogelijk mensen krijgen. Uiteindelijk wil iedereen gewoon goed uitgaan, zonder problemen”.

Dus werven Gabriel en Mattia nu studenten op de Student Kick-Off. Ze hebben een jaar aan het project gewerkt, je kan alvast registreren, zodat je weet wanneer de app live zal gaan. Aan de launch is ook een wedstrijd verbonden: zo kan je een iPhone 14pro winnen, een bijbehorend watch series 8 en de nieuwste airpods pro.

